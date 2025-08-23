[8.23 J1第27節](ベススタ)※18:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 24 小畑裕馬DF 3 奈良竜樹DF 5 上島拓巳DF 20 安藤智哉MF 8 紺野和也MF 11 見木友哉MF 14 名古新太郎MF 18 岩崎悠人MF 22 藤本一輝MF 88 松岡大起FW 13 ナッシム・ベン・カリファ控えGK 31 村上昌謙DF 2 湯澤聖人DF 16 小田逸稀DF 19 キム・ムンヒョンDF 37 田代雅也DF 47 橋本悠MF 6 重見柾斗FW 9 シャハブ・ザヘディFW 17 ウェリン