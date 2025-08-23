[8.23 J3第24節](ロートF)※18:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF 2 田頭亮太DF 3 澤田雄大DF 5 鈴木大誠DF 32 ユ・イェチャンMF 7 田村亮介MF 8 堀内颯人MF 14 中島賢星MF 23 岡田優希MF 25 神垣陸FW 11 百田真登控えGK 51 関沼海亜DF 13 都並優太DF 16 奥田雄大DF 33 佐藤大翔MF 10 山本宗太朗MF 17 田村翔太MF 20 國武勇斗MF 41 森田凜MF 70 川谷凪監督小田切道治[高知ユナイテッドSC]