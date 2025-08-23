日本ハムのドラフト１位ルーキー・柴田獅子投手（１９）が２３日のソフトバンク戦（エスコン）に６回から２番手で登板し、天王山となったカードで存在感を放った。２回２／３を投げて１失点。３イニング目となった８回に二死満塁のピンチを背負ったところで降板。新庄監督から直接ねぎらわれ、３番手・上原の好救援に感謝した。高卒１年目の１９歳がリードを守りきり、８―３の勝利に貢献。マウンドでのパフォーマンスで本拠地