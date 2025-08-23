宇都宮ブレックスは8月23日、2025－26シーズンのキャプテンおよびバイスキャプテンが決定したことを発表。 キャプテンは在籍18シーズン目を迎えるチーム最年長44歳の田臥勇太。同じくベテランの渡邉裕規がバイスキャプテンを続投する。田臥がキャプテンを務めるのは12シーズン目、渡邉がバイスキャプテンを務めるのは11シーズン目。両選手はクラブを通じて次のようにコメントした。