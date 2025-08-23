ダイエットを成功させるには、どんなことに注意したほうがいいか。日本体育大学体育学部の岡田隆教授は「減量を成功させるためには、「太らない食材」を意識的に食べたほうがいい。もっとも太らないのは『高たんぱく×低脂質』の食材なので、糖質よりも脂質の量に気をつけた食生活を心がけることが重要だ」という――。（第1回）※本稿は、岡田隆『日体大教授が教える「脂肪燃焼」食運動0でお腹が凹む！』（講談社）の一部を再編