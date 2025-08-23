日産新型「ルークス」開発者インタビュー「先進技術が生み出す上質の軽」を目指した革新への挑戦日産が2025年8月に先行披露した新型「ルークス」は、軽スーパーハイトワゴン市場に新たな価値を提案する意欲的な1台と言えそうです。「先進技術が生み出す上質の軽」をコンセプトに掲げ、従来の軽自動車の概念を覆す数々の革新技術を搭載しています。【画像】こだわり凄すぎ！ 新型ルークスの画像を見る！（30枚以上）開発を担