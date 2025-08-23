ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢24Æü¤Î¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¤Ç¶¯¹ë¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥æ¡¼¥ô¥§¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é°ìÉôÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤ÎGK¥ß¥±¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¥°¥ì¥´¥ê¥ª¤Ï¡¢29ÈÖ¤«¤é16ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç16ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½MF¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥¯¥±¥Ë¡¼¤¬¡Ö²¶¤ÎÈÖ¹æ¤ò¾ù¤ë¤è¡×¤È¥Ç¥£¥°¥ì¥´¥ê¥ª¤ËÅÁ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ê¥Þ¥¯¥±¥Ë¡¼¤Ï22ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¡Ë¡£28ºÐ¤Î¥Ç¥£¥°¥ì¥´¥ê¥ª¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ê¤É¤Ç¤â