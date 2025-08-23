中央大学法科大学院教授で、フジテレビ系「Live News イット！」やTBS系「情報7daysニュースキャスター」などではコメンテーターも務める野村修也弁護士が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、教室内の防犯カメラ設置についてコメントした。 【写真】初舞台での着替えシーンを観客に盗撮されたアイドルグループのメンバー 栃木県の男性教師が勤務先の高校で女子更衣室