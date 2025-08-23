第107回全国高校野球選手権大会の決勝が23日、甲子園球場で行われ、沖縄尚学が決勝で日大三（西東京）を3―1で破り、初優勝を飾った。春の選抜大会を2度制しており、甲子園大会制覇は3度目。沖縄勢の夏優勝は2010年の興南以来、2度目となった。プロ野球界の同校OBからは祝福のコメントが相次いだ。▼ソフトバンク・東浜巨投手（2008年選抜優勝）沖縄尚学の皆さん、優勝おめでとうございます。夏の甲子園で初の快挙を成し遂げる