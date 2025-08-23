¹â¹»À¸¤¬ÇÐ¶ç¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¡ÖÇÐ¶ç¹Ã»Ò±à¡×¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼êÀëÀÀ¡¦°¦¸÷¹â¹»¡Ê°¦É²¡Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¹â¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤À¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂè28²óÇÐ¶ç¹Ã»Ò±à¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤Ï²­Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ32¥Á¡¼¥à¡¢°¦É²¤«¤é¤Ï¾¾»³Åì¤ä°¦¸÷¤Ê¤É4¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Åìµþ¤Î³Ø½¬±¡½÷»Ò¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¾¾»³Åì¡£³Ø½¬±¡½÷»Ò¡Ö¡Ø¿´ÂÀ¡Ê¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ë¤·¤¿