²¬»³¸©ÆâºÇÂçµé¤Î²Æº×¤ê¡Ö¤¦¤é¤¸¤ã¡×¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨±éÉñ¾ì¤È¥Ñ¥ìー¥É²ñ¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤ª¤«¤ä¤ÞÅíÂÀÏº¤Þ¤Ä¤ê¡É¤Î¡Ö¤¦¤é¤¸¤ã¡×»Ï¤Þ¤ë±éÉñ¾ì¤È¥Ñ¥ìー¥É²ñ¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¼Â»Ü82¤ÎÍÙ¤êÏ¢Ìó3,300¿Í¤¬»Ô³¹ÃÏ¤ÇÉñ¤¦¡Ú²¬»³¡Û ¡È¤ª¤«¤ä¤ÞÅíÂÀÏº¤Þ¤Ä¤ê¡É¤Ç²Æ¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤é¤¸¤ãÍÙ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤È¤¢¤¹¡¢82¤ÎÍÙ¤êÏ¢¤¬»²²Ã¤·¡¢Ìó3,300¿Í¤ÎÍÙ