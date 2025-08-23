「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）夏の甲子園で沖縄尚学（沖縄）が初優勝を飾った。前身の沖縄高校出身で広島ＯＢのデイリースポーツ評論家・安仁屋宗八氏（８１）が母校の偉業を祝福した。この日は広島市内の自宅でテレビ観戦。「沖縄尚学は春の優勝があって夏が全くないんだよね。ベスト４もない。今回の優勝はすごいこと。後輩ながら、もう頭が上がらんようになるんじゃないかな