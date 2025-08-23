「日本ハム８−３ソフトバンク」（２３日、エスコンフィールド）２位の日本ハムが首位・ソフトバンクとの直接対決に連勝。１・５ゲーム差に迫り、貯金は今季最多を更新する２５となった。新庄監督はマウンド上で躍動した若い力に目を細めた。この日は２２歳の先発・福島が５回３安打２失点と試合を作り、「この大事な一戦を福島くんでいってよかった」。六回からは高卒ドラ１新人の柴田をプロ初の中継ぎで起用した。首位と