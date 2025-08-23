小惑星「２０２４ ＹＲ４」が２０３２年１２月２２日に到達する可能性のある範囲が黄色で示されている/NASA/JPL Center for Near-Earth Object Studies（ＣＮＮ）カナダのウェスタン・オンタリオ大学の教授を務めるポール・ウィーガート氏によると、小惑星「２０２４ ＹＲ４」と月の衝突で生じた数百〜数千個の微細な破片が降り注げば、地球の人工衛星群に影響が出かねない。こうした人工衛星は、最大１０年分に相当する量の隕石（