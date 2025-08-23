藤井直樹さん、岡粼彪太郎さん、 前島亜美さん、 宮地真緒さん、永井大さん、生田俊平さんらが、舞台『あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜』の公開ゲネプロを行いました。【写真を見る】【岡粼彪太郎】藤井直樹は「真下にボール投げてた」野球未経験の苦労を明かす舞台は、コロナ禍で甲子園への夢を絶たれた元高校球児が、戦時下の日本にタイムスリップし、戦争による夏の甲子園大会の中止を経験した若者た