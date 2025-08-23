◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第１日（２３日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）第５戦の公式予選が鈴鹿サーキットで行われ、ＧＴ５００クラスはＡＲＴＡ／シビックタイプＲがポールポジションを獲得した。＊＊＊今季最終戦（１１月１〜２日）をもってＧＴ５００クラスでの活動を終了すると発表した伊沢拓也（ナカジマ・レーシング）は、Ｑ１で７位に