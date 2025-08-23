元埼玉県警刑事の佐々木成三氏が２３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。２２日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日緊急！特殊詐欺２時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）で勃発したタレント・長嶋一茂の途中退席劇の裏話を明かした。番組中、共演の石原良純、高嶋ちさ子とともに回答者となり、特殊詐欺に対する注意喚起のクイズの数々に挑戦した一茂だったが、自身の回答を不正解とした進行役の「サバンナ」高橋茂雄