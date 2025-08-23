¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á8·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥¦¥ë¥à¥ÁÁí¹çÊÝÀÇ¶è¤Ï19Æü¡¢ÊÝÀÇ¶è¤«¤é¥«¥¹¥Ô³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¥È¥ë¥³¤Ø¸þ¤«¤¦½é¤Î¹ñºÝÆ»Ï©Í¢Á÷¥ë¡¼¥È¤Î±¿ÍÑ¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£ÊÝÀÇ¶è¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¹ñºÝÍ¢Á÷¥È¥é¥Ã¥¯6Âæ¤Ï¡¢Æ±¼«¼£¶è¥¤¥ê¡¦¥«¥¶¥Õ¼«¼£½£¥³¥ë¥¬¥¹»Ô¤Î¥³¥ë¥¬¥¹¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ø¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¿·¥ë¡¼¥È¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×±èÀþ½ô¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¤ÎËÇ°×¤Ë¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®¥ë