「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode11~幹事~(1/11)【漫画】本編を読む→幹事には嫌な思い出しかない…働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。本稿では、そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリー