ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¤ÇÀÅÍÜÃæ¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬¡¢½ªÀï¸å¤ËµìËþ½£¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿ÂçÆü¸þ³«ÂóÃÏ¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï23Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢Àõ´Ö»³¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ë·Ú°æÂôÄ®¤ÎÂçÆü¸þ³«ÂóÃÏ¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï³«ÂóÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢µìËþ½£¤ËÅÏ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½ªÀï¸å¤ËÀÚ¤ê³«¤¤¤¿ÃÏ¤Ç¡¢¥­¥ã¥Ù¥ÄÈª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¹Ä¤µ¤Þ¡Ö¤À¤¤¤Ö¤è¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Í¡× ¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤éÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯»¶ºö¤µ¤ì¤¿¤´É×