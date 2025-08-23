◆第107回全国高校野球選手権・決勝日大三1―3沖縄尚学（23日、甲子園）沖縄尚学4番の宜野座恵夢（3年）が3安打2打点の活躍でチームを勝利に導いた。1―1の6回には左前適時打で勝ち越し点を挙げ、8回は中越えの適時二塁打を放ち3点目を挙げた。「6回は一塁の宮城（泰成）は足が速いので自分が打ったら（本塁に）帰れるかなと思った。8回は甘く入った変化球を打ちました。新垣有絃が頑張っていて1点ほしい場面で回ってきた」