¤­¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯¡¢5¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤È´Ä¶­¾Ê¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡¢¤¢¤¹¤È¸©Æâ¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³¶õ¹Á¤Ç35.8ÅÙ¡¢É¹¸«»Ô¤Ç35.6ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ5¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Á´¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£KNB¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç6¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬