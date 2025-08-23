°û¤ßÊª¤ä¥Ñ¥ó¤òÁ°¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¯»Ñ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¤Î»³ËÜÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦?¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHappy birthday to my handsome husband¡×¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Î1ÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÄ«Áá¤¯¤Ë»Ò¶¡Ã£¤ò¿®Íê¤Ç¤­¤ëÊý¡¹¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢»ä¤ÏLA¤Þ¤Ç¼Ö¤òÈô¤Ð