元お笑いタレントで落語家の月亭方正（57）が23日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、人気番組の恒例企画にまつわる裏話を明かした。お笑いコンビ「TEAM−0（チームゼロ）」を経て、山崎邦正としてピン芸人で活動。人気バラエティー番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では例年、卒業シーズンに卒業企画が立ち上がり、最後に「辞めへんで！」とひっくり返すのが大オチだっ