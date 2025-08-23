ニューストップ > スポーツニュース > 若隆景 新潟巡業で取組、土俵入りを外れる 9月の秋場所は大関獲り… スポニチアネックス 若隆景 新潟巡業で取組、土俵入りを外れる 9月の秋場所は大関獲りに挑む 2025年8月23日 18時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 大相撲夏巡業が23日、新潟市で行われた 9月14日初日の秋場所で大関獲りの関脇・若隆景は土俵入り 琴桜との対戦が決まっていた取組を外れた 記事を読む おすすめ記事 宮田俊哉、オタクを満喫「最上級のオタクだなと思います」 推しの声を担当した梅原裕一郎へ惜しみない感謝 2025年8月22日 20時13分 女性アイドル“斬新”な活動終了の理由 運営が正直すぎる説明 ファンもざわざわ「時代の流れなのか」 2025年8月23日 8時40分 日大三の“レジェンド”が14年ぶり頂点狙うナインを激励「凡事徹底を」 同姓のエースは「意識が高い」 2025年8月22日 11時51分 松本良一コーチ、北中米W杯へ現地視察で知見を深める…“最高の予行演習”9月のアメリカ遠征で「飛行機移動と時差の部分を肌で感じてもらいたい」 2025年8月21日 16時24分 大阪延伸建設費、金額示さず要求 北陸新幹線着工めど立たぬため 2025年8月19日 19時0分