日本高野連は２３日、第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５日開幕・沖縄）に出場する代表選手を発表。前日大三監督でＵ―１８日本代表監督の小倉全由氏が西宮市内で取材に応じ、選考理由を説明した。今春選抜大会の優勝校・横浜（神奈川）からは阿部（３年）、奥村頼（３年）はじめ４選手が選出。今夏優勝を果たした沖縄尚学からは末吉（２年）が唯一２年生で選ばれた。小倉監督は「走攻守バランスの取れた選手を選びたいということ