フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪代表の河辺愛菜（オリエンタルバイオ・中京大）は、序盤戦で?膿?を出し切る構えだ。今季３戦目の東京夏季大会初日（２３日、ダイドードリンコアイスアリーナ）のショートプログラムでは、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップ―３回転トーループを着氷させたが、３回転ルッツで転倒。５８・１１点という結果には「練習してきたことが出せたかと言われたら、出