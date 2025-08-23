弁護士の八代英輝氏と俳優の石原良純が２３日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。夏の甲子園２回戦を前に出場を辞退した広陵高が野球部の中井哲之監督の退任を発表したニュースにコメントした。甲子園出場を決めた広陵野球部を巡っては、部員間の暴力事案や学校側の対応にＳＮＳ上で批判が沸騰。１回戦を勝ち上がったが、誹謗中傷や同校関係者への脅迫などがあるとして、２回戦を前に辞退した。同校はこれまでの体制で今