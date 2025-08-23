「真田風雲録」などで１９６０年代以降の演劇に大きな影響を与えた劇作家・演出家の福田善之（ふくだ・よしゆき、本名・鴻巣泰三＝こうのす・たいぞう）氏が２１日、肺炎で死去した。９３歳だった。告別式は近親者で営む。東京生まれ。東京大を卒業後の５７年、戦時下の自由主義思想家の受難を描いた戯曲「長い墓標の列」でデビュー。５９年に俳優の米倉斉加年、能楽師の観世栄夫らと劇団青年芸術劇場を結成した。代表作の一