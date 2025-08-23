厳しい暑さによる25年産米への影響が懸念される中、JA全農にいがたは25年産のコメについて各JAへの仮渡し金を発表した。一般コシヒカリで去年の1．7倍という大幅な引き上げに生産者は喜びを見せつつも、複雑な思いを漏らした。その理由とは… ■仮渡し金1.7倍に！一般コシヒカリは60キロあたり3万円 JA全農にいがたが発表したのは、25年産のコメを集荷する際に県内の各JAへ支払う仮渡し金だ。各JAは、この金額をもとに実際に生