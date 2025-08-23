前日最終オッズが８月２３日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は北海道で３連勝中の洋芝巧者（１６）カルプスペルシュ（牝３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）で５・４倍。前走のアルクオーツスプリント・Ｇ１で２着に入るなど、重賞で好走を続ける（１０）ウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）が５・７倍で続く。ＮＨＫマイルＣを制して３歳マイル王に輝いた（５）パンジ