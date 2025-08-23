¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/23¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÆ£Àé¿Ò¡¢°µ´¬ÈþµÓµ±¤¯¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¢¡¶áÆ£Àé¿Ò¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈþµÓÁ´³«23Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØLOVE IT! ROCK 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¶áÆ£¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹Îý½¬¤Î»þ¤ÎÉþ¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬³Ú¤Á¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¡×