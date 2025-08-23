¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢23Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¹ÁËÜ¹Á¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£2¼Ü¶Ì¤Î2È¯Æ±»þÂÇ¤Á¾å¤²¤ä¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡×¤ÎÅÐÏ¿10Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÁÏºî²Ö²Ð¤Ê¤É¤ª¤è¤½1Ëü5000È¯¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ñ¾ì¤Î¼¯»ùÅç¹ÁËÜ¹Á¶è¤Ç¤Ï23Æü¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê