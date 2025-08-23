【明治安田J1リーグ】柏レイソル 4−2 浦和レッズ（8月22日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】選手とサポーターが一触即発浦和レッズのFWチアゴ・サンタナが、試合後にサポーターたちと口論となった。浦和は22日、明治安田J1リーグ第27節で柏レイソルと敵地で対戦。前半にDF長沼洋一とFW松尾佑介のゴールでリードするも、後半にまさかの4失点。優勝争いに食い込めるかどうか