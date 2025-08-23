¤­¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¡ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¡É¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ïº£Ç¯12²óÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤È¤·¤Æ¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¤Ï35.8¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¤âÄ¹¤¤6ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£·î12²óÌÜ¤Ç¡¢8·î¤È¤·¤ÆÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°0»þ¤«¤é¸á¸å3»þ