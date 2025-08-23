客席のウェーブ発生第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が3-1で日大三（西東京）を下し、夏の甲子園初優勝を成し遂げた。閉会式後の甲子園には“異例の光景”が広がり、視聴者に驚きが広がっている。観客みんなを巻き込んだ。沖縄尚学の優勝で幕を閉じた今大会。閉会式後には客席でウェーブが起きた。沖縄尚学を応援する三塁側アルプス席から始まると左翼スタンドから右翼スタンド