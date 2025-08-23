この記事をまとめると ■ホンダはアメリカでも人気の高い自動車ブランドだ ■現地のHonda Performance Developmentが子ども用電動カートを開発 ■「SHOGO」と呼ばれる入院している子どもたちが使える仕様となっている ホンダ「SHOGO」が背負う子どもたちの未来 北米ホンダはすでに40年以上、かの地でホンダ車を生産しているそうです。そればかりか、レース活動をはじめチャリティにも積極的に取り組むなど、もはや純粋なアメリカ