俳優の阿部サダヲ（55）が22日放送のニッポン放送「グループ魂のオールナイトニッポンX（クロス）」に出演。俳優の皆川猿時（54）との本気を喧嘩を振り返る場面があった。この日は「グループ魂」のMC・ボーカルの港カヲル（皆川猿時）ギター・暴動（宮藤官九郎氏）とともに、ボーカル・破壊として出演。今年は結成30周年ということもあり、精力的にライブを行っているグループ魂。阿部と皆川の「本気の喧嘩」について、宮藤