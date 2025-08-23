◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2025年8月23日東京D）巨人は大けがから帰ってきた主砲・岡本和真内野手（29）の2戦連発となる先制＆決勝の10号ソロ＆2打席連発となる11号ソロなどでDeNAを下して3連勝。2カード連続勝ち越しを決め、6月30日以来54日ぶりの貯金2とした。先発左腕・井上温大投手（24）は6回途中3安打無失点と好投し、5月21日の阪神戦（甲子園）以来10試合＆94日ぶりとなる今季4勝目（7敗）を挙げている。試合