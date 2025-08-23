札幌の歴史的建造物『赤れんが庁舎』とは？「赤れんが庁舎」の愛称で親しまれている北海道庁旧本庁舎は、明治時代に建てられた北海道を代表する歴史的建造物。外観に使われているレンガの数は約250万個にものぼる明治21年（1888）に完成した赤れんが庁舎は、明治42年（1909）には火災により内部が全焼。しかし、赤レンガの外壁は一部、そのまま残っており、現在もなお、明治時代の面影が残っています。歴史的価値が認められ、昭和4