8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。東北学院中学校（宮城県）が中村学園三陽中学校（福岡県）を下し、ベスト8入りを果たした。 試合序盤は互角の戦いを演じるも、第2クォーターで7－17と劣勢に苦しみ、21－29と東北学院の8点ビハインドで前半は終了。一転して後半は東北学院がペースをつかみ