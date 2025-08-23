¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖGalaxy S26¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ä¶Çö·¿¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S25 Edge¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Á´¥â¥Ç¥ë¤È¤â¾¯¤·Çö¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬Galaxy¤ÎEdge²½¤¬¿Ê¤à¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¡£ ¥ê¡¼¥«¡¼¤Îkro»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Galaxy S26¥·¥ê¡¼¥º¤ÏS25¤ÈÆ±¤¸¤¯3¥â¥Ç¥ë¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖS26 Pro¡×¡ÊÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤ò²þÌ¾¡Ë¡¢¡ÖS26 Edge¡×¡Ê½¾Íè¤ÎPlus¥â¥Ç¥ë¤ÈÃÖ¤­´¹¤¨¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÖS26 Ultra¡×¤Ë¤Ê¤ë