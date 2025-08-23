◇MLB パドレス 2-1 ドジャース(日本時間23日、ペトコ・パーク)パドレスは宿敵ドジャースとの接戦に勝利。シルト監督は奮闘をみせたナインをたたえました。先発のダルビッシュ有投手は、6回74球を投げ、1安打、5奪三振、2四死球、1失点の力投。アレックス・フリーランド選手のソロホームランによる1安打のみに抑えました。打線はブレーク・スネル投手に対して、4回は先頭打者が四球で出塁し、犠打で得点圏へ。3番のマニー・マチャ