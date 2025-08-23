■全国の24日（日）の天気前線が東北に延びますが、活動は次第に弱まるでしょう。東北北部は朝にかけて日本海側で雨の降る所があり、局地的に激しく降りそうです。日中は東北北部で雲が多いものの、全国的には晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は内陸や山沿いを中心に雷雲が発生しやすく、関東などでは局地的に非常に激しい雨が降りそうです。低い土地の浸水などに十分注意が必要です。朝の最低気温は沖縄から東北南部で26℃から