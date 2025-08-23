◇MLB パドレス 2-1 ドジャース(日本時間23日、ペトコ・パーク)ドジャースは1ゲーム差に迫っていたパドレスとの首位攻防戦を1点差で落とし、同率首位浮上を許しました。対したパドレスの先発はダルビッシュ有投手。先制弾を放つも、このわずか1安打に抑えられ、6回まで追加点の好機が得られませんでした。試合後にインタビューへ応じたロバーツ監督は、先発ブレイク・スネル投手の「7回2失点」の好投を評価。「本当に明るい材料で