ここまで思うように選手を獲得できていないトッテナム・ホットスパーはブラジル代表の快速ウインガー獲得に集中するようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムはマンチェスター・シティに所属するブラジル代表MFサヴィーニョの獲得に本腰を入れるという。今夏の移籍市場ではノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトに加えて同じくイングランド代表のクリスタル