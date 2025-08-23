南野拓実の同僚アタッカーは今夏ステップアップをするようだ。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、モナコに所属する20歳のモロッコ代表MFエリーゼ・ベン・セギルは今夏バイヤー・レヴァークーゼン行きが決定的になっているという。モナコの下部組織出身であるベン・セギルは2023年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、以降は主力として活躍。昨季もリーグ・アンで33試合に出場しており、6ゴール3アシス