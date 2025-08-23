◆フィギュアスケート東京夏季競技大会第１日（２３日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２３年四大陸選手権優勝の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が７４・０２点で首位発進を決めた。「今日のあのできでこれだけ点数が入ったことはプラスに捉えられる。スタミナも残っていたし収穫があった」と今季２戦目で手応えをつかんだ。冒頭の４回転サルコーは着氷が乱れたが