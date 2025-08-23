楽天・則本昂大投手が２４日のオリックス戦（楽天モバイル）の予告先発投手として発表された。プロ１年目の１３年から先発を務めていたが２４年からリリーフに転向しており、２３年１０月１０日のロッテ戦以来の先発となる。２２日の試合後に告げられたと明かした則本は、「いけるところまでいくというのが先発の仕事。その気持ちだけは持っている」と意気込みを語った。昨季は３２セーブを挙げてセーブ王を獲得。今季も抑えで