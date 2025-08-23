元ＨＫＴ４８のタレント・田中美久が２２日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演。ショッピングの際の友人の言葉にもの申す一幕があった。ＨＫＴ卒業後、「令和のグラビアクイーン」としてグラドルとしても活躍中の田中はこの日、ファッションの話題になると「最近、私の世代というか、若い世代では骨格診断というのがあって。ストレートだったり、ウェーブだったり、１人１人に骨格の診断